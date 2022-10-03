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    Девочка весом свыше 5 кг родилась в Алматы

    3 Октября 2022, 19:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В отделение патологии Городского родильного дома №2 поступила 32-летняя женщина на 39-ой неделе беременности. У женщины начались срочные роды, в результате на свет появилась новорожденная весом 5328 грамм, ростом 60 сантиметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс- службе управления общественного здравоохранения Алматы сообщили, что для женщины это уже третьи роды, но о размерах ребенка она даже не догадывалась. Проведенное ранее УЗИ показало вес 3,500-3,800 грамм.

    «Такие случаи - большая редкость. Кроме того, женщина родила без каких либо осложнений. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой. В роддоме она пробыла три дня», - заявила и.о заместителя главного врача Гульнар Куренова.

    В свою очередь пациентка выразила слова благодарности всем сотрудникам больницы.

    «Я сама не ожидала такого веса у моей дочери. Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу роддома №2, начиная с главного врача и вплоть до каждой санитарочки. Здесь работают профессионалы своего дела. Чистые палаты, прекрасное питание. Отзывчивый и уважительный коллектив. Всем огромного здоровья и успехов в профессии», - сказала мать ребенка.

    Это второй случай в Городском родильном доме №2, когда рождается новорожденная весом более 5 кг. В мае сотрудники роддома приняли роды, в результате которых родилась девочка весом 6020 грамм.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Демография Общество
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