Девочка весом свыше 5 кг родилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В отделение патологии Городского родильного дома №2 поступила 32-летняя женщина на 39-ой неделе беременности. У женщины начались срочные роды, в результате на свет появилась новорожденная весом 5328 грамм, ростом 60 сантиметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс- службе управления общественного здравоохранения Алматы сообщили, что для женщины это уже третьи роды, но о размерах ребенка она даже не догадывалась. Проведенное ранее УЗИ показало вес 3,500-3,800 грамм.

«Такие случаи - большая редкость. Кроме того, женщина родила без каких либо осложнений. В настоящее время мама и новорожденная чувствуют себя хорошо, их уже выписали домой. В роддоме она пробыла три дня», - заявила и.о заместителя главного врача Гульнар Куренова.

В свою очередь пациентка выразила слова благодарности всем сотрудникам больницы.

«Я сама не ожидала такого веса у моей дочери. Хочу выразить огромную благодарность всему персоналу роддома №2, начиная с главного врача и вплоть до каждой санитарочки. Здесь работают профессионалы своего дела. Чистые палаты, прекрасное питание. Отзывчивый и уважительный коллектив. Всем огромного здоровья и успехов в профессии», - сказала мать ребенка.

Это второй случай в Городском родильном доме №2, когда рождается новорожденная весом более 5 кг. В мае сотрудники роддома приняли роды, в результате которых родилась девочка весом 6020 грамм.



