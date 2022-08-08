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    • Девочка утонула в реке Бадам в Шымкенте

    8 Августа 2022 07:43

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Происшествие произошло на реке Бадам в жилом массиве Карабастау Енбекшинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС Шымкента.

    «7 августа в 14:47 в управление кризисными ситуациями департамента по ЧС Шымкента поступило сообщение от жителя города. По предварительным данным, девочка 2011 года рождения упала с трубы над рекой и утонула. Плавать она не умела. Несчастье произошло на реке Бадам в жилом массиве Карабастау Енбекшинского района.


    Прибывшие на место происшествия сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента, несколько часов проводили поисковые работы под водой. В результате водолазы-спасатели нашли тело девочки, извлекли из воды и передали родственникам», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    На место происшествия привлечены 10 сотрудников и 4 единицы техники департамента по ЧС Шымкента.

    Ранее в Каспийском море утонули три человека. Спасатели обнаружили и извлекли из воды тела людей, которые утонули во время купания в необорудованном месте. Также в поселке Акжайык Теректинского района Западно-Казахстанской области утонули мужчина и его племянник.


    Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента
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