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    Девочка получила ожоги всего тела после удара током в Шымкенте

    22 Июля 2021, 17:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - ЧП произошло 21 июля около 11 часов вечера на мосту, под которым проходит железная дорога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оtyrar.kz.

    Он расположен по улице Анарова, рядом с железнодорожным вокзалом.

    Над мостом натянута железная сетка. Сверху - высоковольтные провода. По словам очевидцев, девушка на вид 15-16 лет залезла на сетку. В какой то момент подростка ударило током.

    На место вызвали пожарных, им удалось достать пострадавшего подростка. Тело девушки и одежда сильно обгорели и практически обуглились. Ее под капельницей, на носилках, в окружении пожарных, полицейских и медиков транспортировали с моста до кареты скорой медицинской помощи. Пострадавшую госпитализировали с сильнейшими ожогами всего тела.

    На место происшествия приехали родные подростка, которые уехали вместе с ней в больницу.

    Зачем подросток забралась на сетку, была ли она одна и что именно произошло в этот злополучный вечер предстоит выяснить правоохранителям.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Происшествия Шымкент Общество
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