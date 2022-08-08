Девочка играла со спичками и получила ожоги в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Ребенок получил ожоги после игры со спичками в ЗКО. На девочке загорелось платье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что инцидент произошел 8 августа в Теректинском районе.

«Во дворе частного дома в результате игры со спичками возгорелась одежда на девочке 2015 года рождения. От воздействия огня ребенок получил термический ожог 2-3а степени и госпитализирован в городскую многопрофильную детскую больницу», - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают о правилах безопасности:

- не показывайте детям дурной пример, не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений;

- храните спички в местах недоступных для детей;

- ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы.



