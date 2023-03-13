Девочка-гигант родилась в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Аулиекольского района Айгерим Долдашева родила девочку весом 6,7 кг. Малышка весом 6700 кг родилась в перинатальном центре Костанайской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу больницы.

«Роженица знала, что вес большой, поэтому и семья, и врачи готовились заранее. Ребенок родился в срок, кесарево сечение. Но родился тяжелый, потребовалась помощь реаниматологов, — сообщила пресс-секретарь облбольницы Ксения Жилкибаева. — Двое суток девочка провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, малышка находится рядом с мамой».