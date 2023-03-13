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    Девочка-гигант родилась в Костанае

    13 Марта 2023, 13:36

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Аулиекольского района Айгерим Долдашева родила девочку весом 6,7 кг. Малышка весом 6700 кг родилась в перинатальном центре Костанайской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу больницы.

    «Роженица знала, что вес большой, поэтому и семья, и врачи готовились заранее. Ребенок родился в срок, кесарево сечение. Но родился тяжелый, потребовалась помощь реаниматологов, — сообщила пресс-секретарь облбольницы Ксения Жилкибаева. — Двое суток девочка провела в реанимации. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, малышка находится рядом с мамой».




    К рождению крупного ребенка готов был и медперсонал. Но старожилы не припомнят случаев, когда вес был более 6 кг.

    Это третий ребенок в семье. Малышку Айару с мамой уже ждёт семья в Аулиеколе, куда они направятся сразу после выписки.




    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Здравоохранение Демография Костанай
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