Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.77 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.73 cny/kzt 68.22
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Девочка-богатырь родилась в Мангистауской области

    21 Января 2023, 05:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области на свет появилась девочка, весом 5 кг 800 граммов, передает МИА «Казинформ».

    Ребенок родился 19 января. Это пятый ребенок 26-летней жительницы города Форт-Шевченко.

    Врачи заранее прогнозировали, что вес ребенка будет большим.

    «19 января в 12:35 я родила девочку весом 5800 и ростом 65 см. Я в порядке и благодарю всех врачей. Я многодетная мама, это мой пятый малыш. Все мои дети родились с большим весом», — рассказала молодая мама Айгуль Жумбаева.

    Причины рождения детей с таким весом могут быть разными, и в случае с Айгуль Жумабаевой имеет место генетическая наследственность. «Хотя мы знали, что ребенок будет крупным, оперировать не было смысла. Женщина была в добром здравии. В целом, к причинам появления плода-гиганта относят эндокринные заболевания, прием витаминов и наследственность», — рассказала врач Актауского перинатального центра Айгерим Танирбергенова.

    В прошлом году в Актауском городском родильном доме родилось 17 малышей-гигантов. Самый крупный ребенок, родившийся в городском перинатальном центре, весил 6200 кг.

    Фото автора

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Здравоохранение Мангистауская область Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обмеление Каспия: В Минэкологии РК планируют подойти к решению проблемы по-новому
    Причина обледенения водоканала в Актау – снижение уровня воды в Каспии
    На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    Школьники Мангистауской области будут учиться дистанционно 16-17 января
    Популярное
    1 Ержан Балтаев назначен заместителем акима Западно-Казахстанской области
    2 Мурат Айтенов признан самым молодым акимом в Казахстане
    3 Алмас Алин назначен руководителем управления внутренней политики Акмолинской области
    4 Арест Кайрата Кудайбергена продлили на два месяца
    5 Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК
    Новости партнеров