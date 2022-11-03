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    Девочек-тройняшек выписали из роддома Тараза

    3 Ноября 2022, 19:52

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сразу многодетной стала семья Абдуллаевых из села Жалпак-тобе Жамбылского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, в Таразе состоялась торжественная выписка из роддома девочек-тройняшек.

    «20 октября в перинатальном блоке Жамбылской областной многопрофильной больницы родились девочки-тройняшки. Пополнение произошло в семье Абдуллаевых из села Жалпак-тобе Жамбылского района. Девочки появились на свет раньше срока - на 35-й неделе беременности. Вес малышек при рождении был 1 980, 2 120 и 2 020 граммов. После рождения они были переведены в отделение неонатологии, за ними был организован специальный уход», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Врачи Жамбылской областной многопрофильной больницы сделали всё возможное, чтобы жизни девочек ничего не угрожало. После стабилизации состояния новорожденные находились вместе с матерью. Врачи консультировали ее по нюансам грудного вскармливания и уходу за маловесными новорожденными.


    В молодой семье Алинура Абдуллаева и Умиды Ашировой уже есть две дочки - Айлане семь лет, а Амелии - четыре года. В третий раз женщина забеременела тройней.

    Глава семьи Алинур Абдуллаев работает супервайзером, супруга - лаборантом. Своих тройняшек они назвали Айлин, Алия и Элиф. Малышки с мамой уже благополучно выписались домой. Теперь в молодой семье, ставшей в одночасье многодетной, будут расти пять дочерей, отметили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.


    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область
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