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    Детям в Германии могут предложить пройти вакцинацию от COVID-19

    24 Мая 2021, 05:31

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - О необходимости резервирования вакцины «BioNTech-Pfizer» для школьников высказался министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению главы ведомства здравоохранения, сохранение вакцины «BioNTech-Pfizer» для детей – эффективный способ обеспечить открытие средних школ Германии после летних каникул.

    Цель будет заключаться в том, чтобы к концу августа текущего года всем школьникам была предложена вакцина, добавил Й. Спан.

    Вакцина, произведенная совместно немецкой и американской компаниями, является единственным препаратом, который проходит экспертизу Европейского агентства по лекарственным средствам для использования среди детей в возрасте от 12 до 15 лет.

    В Германии предусмотрены единые правила закрытия и повторного открытия школ во всех немецких землях. Механизм «экстренного торможения» означает, что преподавание в классах в школах полностью прекращается, если уровень заболеваемости превышает 165 новых случаев COVID-19 на 100 тысяч человек в какой-либо административной единице.

    Сочетание дистанционного и очного обучения вводится, если уровень заболеваемости падает ниже этого уровня.

    Вакцина «BioNTech-Pfizer» используется Канадой и США для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Германия Коронавирус в мире Вакцинация
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