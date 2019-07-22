Детям в Арыси помогли приобрести школьные принадлежности и форму

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ – В средней школе имени А. Жангельдина в городе Арысь прошла благотворительная акция «Дорога в школу». Коллектив АО «Ембімұнайгаз» из Атырауской области приобрел школьные принадлежности и форму для более 400 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Поинициативе председателя правления АО «Ембімұнайгаз» Ануара Жаксыбекова в Арысьприбыли представители компании, которые вручили подарки ученикам начальныхклассов из малообеспеченных и многодетных семей. Они продемонстрировали, чтоатырауские нефтяники в трудную минуту вместе с арысцами.

Каждомушкольнику вручили по паре обуви, рюкзаку, белой футболке, школьной форме иканцелярские принадлежности. Глаза детей светились от радости. Родители школьников поблагодарили за оказанную помощь.

Отметим, на сегодня в16 школах Арыси обучаются около 2 тысяч детей из малообеспеченных семей. Многимиз них оказывается помощь в подготовке к школе в рамках благотворительнойакции.