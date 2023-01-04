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    Детям из Экибастуза организовали праздник в Алматы

    4 Января 2023, 20:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30 детей из Экибастуза приехали на зимние каникулы в Алматы. Вместе с сопровождающими они будут отдыхать в санатории, который расположен у подножья гор Заилийского Алатау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Исполнительный секретарь Алматинского городского филиала партии «AMANAT» Мейржан Отыншиев отметил, что помимо санаторно-курортного лечения, для детей подготовлена культурная и экскурсионная программа. А домой дети отправятся 9 января.

    «Для детей подготовлена обширная развлекательная программа. Их разместили в комфортных и уютных номерах. В спортивно-оздоровительном комплексе есть бассейн из уникальных минеральных вод, тренажерный зал, два зала лечебной физкультуры, игровые залы для волейбола, баскетбола и футбола. Ребята отправятся на обзорную экскурсию по Алматы, также посетят высокогорный каток Медеу и новогоднее представление в алматинском цирке. Кроме того, специально для них в санаторий будут приглашены аниматоры. Будут конкурсы, викторины и развлекательное шоу, чтобы детям этот праздник запомнился надолго», - отметил Мейржан Отыншиев.

    Из Экибастуза дети приехали на поезде, по пути побывали в Астане. Там была организована экскурсия на EXPO при содействии столичного отделения «Жастар Рухы». Ученик 9 класса гимназии №22 города Экибастуза Еламан Кенжебай поделился своими впечатлениями.

    «Я впервые в Алматы, всегда мечтал побывать здесь. Посмотреть на горы, побывать на Медеу. Спасибо большое. Очень люблю зиму, а отдыхать в Алматы именно в это время года вдвойне интереснее», - сказал он.

    В ноябре прошлого года сообщалось, что жители Экибастуза остались без тепла из-за аварии на ТЭЦ. На сегодня в городе продолжают устранять последствия аварии на трубопроводе. Аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что водоснабжение на ТЭЦ полностью восстановлено.


    Фото: amanatpartiasy.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Экибастуз ТЭЦ
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