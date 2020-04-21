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    Детям акмолинских медиков подарили ноутбуки

    21 Апреля 2020, 19:46

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Фонд социального развития (сообщество Назарбаев Университета) в партнерстве с Национальной волонтерской сетью решил помочь детям медицинских сотрудников, столкнувшимся с необходимостью обучаться дистанционно и не имеющим дома компьютеров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.

    Как рассказали в ведомстве, всего закуплены компьютеры для детей 100 медицинских работников из Павлодара, Кокшетау, Кызылорды, Шымкента, Темиртау, Талдыкоргана и Актобе. Из них 14 ноутбуков передано детям акмолинских медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, с благодарностью за труд их родителей.

    «В основном среди получателей медсестры и санитарки инфекционного отделения, медсестры городских поликлиник, работающие непосредственно с близкими и потенциальными контактными лицами, а также на блок-постах. Главные критерии: наличие ребёнка школьного возраста и отсутствие в семье компьютера, чтобы подарок дал возможность обучаться дистанционно. Акцент сделан на многодетные и малообеспеченные семьи, матерей, самостоятельно воспитывающих детей. Мы отправили организаторам списки, а они уже выбрали счастливых обладателей», - рассказала заместитель руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Татьяна Бишораева. «Сегодня мы побывали в семьях, проживающих в самых разных частях города, и на всех лицах видели искреннюю радость и улыбки. Конечно же, пожелали, чтобы ребята хорошо учились и в будущем стали надёжной опорой для своих мам», - отметила исполнительный директор ОФ ИКРЦ «Жизненный путь» Анар Батыралиева.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Благотворительность
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