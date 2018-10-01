Детскую стоматологию и систему парковок выставят на приватизацию в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении финансов Алматы рассказали об объектах, подлежащих приватизации в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, акиматом утвержден график реализации объектов коммунальной собственности, согласно которому запланировано проведение соответствующих мероприятий по 2 объектам, подлежащим продаже в 2018 году. Детская стоматологическая поликлиника - первый тендер объявлен на 16 октября 2018 года и 30%-ая доля ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» - в настоящее время проводится предпродажная подготовка», - рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления финансов Айнур Кудайбергенова.

По озвученным ею данным, в 2016-2017 годы в Алматы было приватизировано 32 объекта коммунальной собственности. Поступления в бюджет от их продажи составили 8,6 млрд тенге. На постприватизационном контроле находятся 18 объектов коммунальной собственности.