-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:59 162
-
-
-
-
-
17:34 112
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Детскую стоматологию и систему парковок выставят на приватизацию в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении финансов Алматы рассказали об объектах, подлежащих приватизации в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В рамках исполнения Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, акиматом утвержден график реализации объектов коммунальной собственности, согласно которому запланировано проведение соответствующих мероприятий по 2 объектам, подлежащим продаже в 2018 году. Детская стоматологическая поликлиника - первый тендер объявлен на 16 октября 2018 года и 30%-ая доля ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» - в настоящее время проводится предпродажная подготовка», - рассказала на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления финансов Айнур Кудайбергенова.
По озвученным ею данным, в 2016-2017 годы в Алматы было приватизировано 32 объекта коммунальной собственности. Поступления в бюджет от их продажи составили 8,6 млрд тенге. На постприватизационном контроле находятся 18 объектов коммунальной собственности.
- В Послании Президент уделил сфере спорта особое внимание - Ермахан Ибраимов
- Свыше 700 попыток суицида зарегистрировано в Алматы
- Более 100 мероприятий включает план по реализации Послания в Алматы
- Что будет с Дворцом спорта им. Балуана Шолака, рассказали в акимате Алматы
- Семейную пару наркодельцов разоблачили в Алматы
- В Алматы птенцов беркута выпустили в дикую природу