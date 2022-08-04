Детское инфекционное отделение перевели в модульную больницу в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области инфекционное отделение многопрофильной детской больницы переехало в здание модульной «инфекционки», построенной в 2020-м году для ковидных больных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В медучреждении сообщили, что врачи с 3-го августа ведут прием детей в блоке D.

Новое детское инфекционное отделение рассчитано на 85 коек, из них 6 реанимационных. Переехали туда 40 маленьких пациентов. У большинства из них энтеровирусная инфекция, вирусные заболевания, несколько детей с ангиной.

Детская «инфекция» неоднократно становилась центром скандалов. Родители в социальных сетях жаловались на плачевное состояние здания, отсутствие хороших условий для пребывания с детьми.

В феврале аким области Кумар Аксакалов пообещал, что отделение переедет в новую модульную больницу. Открыли ее в ноябре 2020-го года. На строительство ушло три месяца и 7 млрд тенге.



