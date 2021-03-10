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    Детский технопарк заработал в поселке Карагандинской области

    10 Марта 2021, 07:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В посёлке Ботакара Карагандинской области заработал детский технопарк. Он даст возможность не только постичь азы робототехники и IT-технологий, но и окунуться в мир телевидения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

    Технопарк состоит из нескольких образовательных блоков. Это «Проектная мастерская. Кабинет «зелёных» технологий и экологии», «Студия звукозаписи», «Журналистика. Телестудия», «Hi-Тech-цех», «Художественное моделирование».

    Как сообщили в управлении образования Карагандинской области, в апреле планируется открытие подобного технопарка и в Осакаровке. Тогда у 250 детей Бухар-Жырауского и Осакаровского районов появится возможность бесплатно получить дополнительное образование.

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    Карагандинская область Образование Наука Социальная поддержка Акимат Общество
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