Детский сад вместо дома требуют построить жильцы столичного ЖК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жители одного из столичных жилых комплексов Sport City требуют отменить строительство многоквартирного жилого дома. По словам жильцов, изначально, согласно генеральному плану, на этом участке планировали возвести двухэтажный детский сад на 280 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году, когда мы покупали квартиру в супермаркете недвижимости «Свой дом», риелторы и застройщик FBK Kurylys изначально говорили, что здесь будет развитая инфраструктура с детсадом, школой, спорткомплексом и поликлиникой. У нас есть генплан, который мы сохранили. В нем утверждено строительство детского сада и спорткомплекса. Однако вместо обещанного детского сада здесь началось строительство жилого комплекса», - рассказала одна из жительниц Лейла Таутенова.

Застройщиком является компания ТОО NUR ASTANA CONSTRUCTION. Возводить жилой комплекс ALMA PARK начали с октября прошлого года.

«Стройка идет быстрыми темпами. Мы создали инициативную группу и надеемся побороться, потому что недавно был случай в Алматы, когда снесли 12-этажное здание. Акимат принял решение снести здание ввиду того, что были обнаружены нарушения. На данный момент не вижу смысла обращаться к застройщикам, потому что уже началось строительство дома. Генеральный план уже незаконно изменили. Они не проводили общественные слушания, хотя, согласно закону о градостроительной архитектурной деятельности, должны проводиться общественные слушания, на которые приглашают жителей всего района. Но никто из нас не был приглашен», - отметила Лейла Таутенова.

Жильцы уже отправили запрос в государственные органы, чтобы проверить законность строительства этого объекта.

«Постановлением акимата от 6 октября прошлого года, согласно информации iKomek, ТОО NUR ASTANA CONSTRUCTION выдали разрешение только на проектно-изыскательские работы, а они ударными темпами ведут застройку. Мы хотим увидеть все разрешающие документы, сметы, документы о проведении общественных слушаний и протоколы обсуждений. Если выяснится, что все было выполнено законно, то претензий от жителей не будет», - добавила Лейла Таутенова.

Выслушать претензии жильцов на место встречи приехали представители компании «Свой дом».

«Неоднократно эта инициативная группа проводит пикеты рядом с нашим офисом и выдвигает претензии: незаконное строительство жилого комплекса, отсутствие строительства школы и отсутствие строительства спортивного комплекса. Строительство школы идет полным ходом. На возведение жилого комплекса ALMA PARK у застройщика есть разрешительные документы уполномоченных органов. Стройка ведется в соответствии с законом», - пояснил административный директор компании «Свой дом» Ербулан Саду.

Жильцы дома направили обращение в столичный акимат. Ранее люди уже обращались в центр мониторинга и оперативного реагирования Ikomek 109. Им пояснили, что детский сад не будет введен отдельным зданием. Его планируется разместить на первом этаже ЖК ALMA PARK, но жильцы с этим не согласны и считают себя обманутыми, поскольку в плане застройки детский сад был представлен в отдельном здании.

Вопрос корректировки проекта был рассмотрен 26 июня 2021 года на специальном совещании. По результатам протокола указано, что принятие этого проекта не повлечет за собой негативных социально-экономических последствий, а корректировка эскиза застройки выполнена согласно всем требованиям. Корректировка была утверждена постановлением акимата города Нур-Султана.