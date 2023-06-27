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    Детский сад планировал закупить ноутбуки на 32 млн тенге в Мангистауской области

    27 Июня 2023, 11:05

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области проводит мониторинг государственных закупок на предмет завышения рыночной стоимости закупаемых товаров и услуг. В результате мониторинга с начала года были сэкономлены 1,2 млрд тенге бюджетных средств, передает МИА «Казинформ».

    «В регионе есть учреждения, которые неэффективно планируют госзакупки. К примеру, один из государственных детских садов Тупкараганского районного отдела образования планировал закупить 3 принтера на сумму 32,1 млн тенге. То есть он намеревался купить один экземпляр принтера за 10,7 млн ​​тенге. Однако установлено, что рыночная стоимость вышеуказанного товара составляет 100 тысяч тенге. На основании представленной Департаментом рекомендации был пересмотрен план госзакупок и сэкономлен 31 млн. тенге», - сказал первый заместитель руководителя Департамента Антикоррупционной службы Биржан Хайруллин.

    Отмечено, что мониторинг стоимости приобретаемых государственными органами и организациями, а также субъектами квазигосударственного сектора товаров и услуг, проводится на стадии планирования путем сравнения цен с рыночными показателями.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Коррупция Мангистауская область
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