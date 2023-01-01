Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Детский сад на 160 мест открыли в Атырау

    1 Января 2023, 02:44

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, в микрорайоне Жулдыз, открылся детский сад на 160 мест, построенный на спонсорские средства. В церемонии открытия дошкольного учреждения принял участие аким области Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В дошкольном учреждении семь групп, куда принимаются дети от двух до пяти лет: три ясли-группы по 20 мест, остальные – по 25 мест. В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей – семь групповых площадок с навесами, общая спортивная площадка для проведения мероприятий на открытом воздухе. Есть залы для проведения спортивных, гимнастических и музыкальных занятий, а также кабинеты для различных кружков.

    В детский сад уже приняты 46 сотрудников: 20 педагогов и 26 технических работников. Прием детей начнется 20 января через информационную систему indigo24.kz.

    Ранее в микрорайоне Коктем города Атырау также открылся детский сад «Шагала» на 160 мест.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уроки робототехники проводят в 276 школах Жамбылской области
    2,8 млрд тенге составили убытки Центра международных программ
    Когда решится проблема трехсменных школ в Актюбинской области
    Услуги детских центров в Казахстане подорожали на 11% за год
    Популярное
    1 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
    2 Поручения Президента и меры Правительства: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
    3 Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
    4 Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
    5 Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул
    Новости партнеров