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    Детский сад ко Дню столицы открылся в Алматы

    5 Июля 2021, 13:38

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в преддверии празднования Дня столицы открылся частный детский сад «Адель» на 68 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дошкольное учреждение расположено в Турксибском районе по адресу: проспект Суюнбая, 661.

    «Это частный детский сад, но мы получили государственный заказ на образование и воспитание детей. Сейчас набираем группы к новому учебному году. Принимаем детей с двух лет. Это русский детский сад, но здесь будем детей обучать казахскому и английскому языкам. Помимо государственных программ, у нас также есть не входящие в госпрограмму образовательные проекты», - сказала учредитель детского сада Лариса Ли.

    В детском саду имеются кабинеты логопеда, психолога, творческие студии: хореографии и музыки, спортивный зал.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Образование День столицы
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