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    Детский развлекательный центр открыли в поселке Торетам рядом с Байконуром

    22 Декабря 2022, 22:00

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В прилегающем к городу Байконуру железнодорожном поселке Торетам открыли детский игровой центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Современную площадку для детей построил местный предприниматель Аман Джакешов, назвав ее «Ali Kids Park». Для создания развлекательного центра частный предприниматель вложил 80 млн тенге.

    «В Год детей, объявленный в нашей стране, мы хотели сделать подарок для маленьких жителей нашего поселка Торетам, который называют воротами Байконура, и у нас это получилось», - сказал во время торжественного открытия нового социального объекта Аман Джакешов.

    Игровой развлекательный центр, оснащенный современным оборудованием, может принимать единовременно до 150 детей и обеспечит рабочими местами 15 человек.

    Принявший участие в церемонии открытия детского центра специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай отметил, что такой объект впервые построен в поселке Торетам. «Забота о детях – наша первостепенная задача. И в Год детей, инициированный Главой государства, акимат Кызылординской области планирует открыть еще несколько таких центров для развития и досуга детей», - подчеркнул он.

    Жители поселка Торетам выразили благодарность местному предпринимателю и обратились с пожеланием к руководству. «В праздничные и выходные дни наши сельские дети ездят в город, чтобы провести время, надо, чтобы такой детский развлекательный центр появился и в поселке Акай, который тоже находится рядом с Байконуром», - сказали они.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Байконур Видео Общество Год детей
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