Детский лагерь в здании сауны близ Алматы: прокуратура начала расследование

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Алматы начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего при организации детского лагеря в здании сауны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прокуратуре установили, что финансирование лагеря осуществлялось из бюджета управления образования Алматы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом, представленная конкурсная документация не в полной мере отвечала предъявляемым требованиям.

«Расследование поручено антикоррупционной службе Алматы. В рамках расследования будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего и дана оценка действиям должностных лиц местного исполнительного органа и организаторов лагеря. Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК, разглашению не подлежит. Дела находятся на особом контроле органов прокуратуры», - проинформировали в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в Сети распространялось видео, на котором можно увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. В управлении образования города сообщили, что будут судиться с недобросовестным поставщиком услуг.

Позже по этому случаю комментарий дали в Министерстве просвещения РК.