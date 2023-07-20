Детский лагерь в здании сауны близ Алматы: Генпрокуратура проводит проверку в регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей, передает МИА «Казинформ».

Как известно, прокуратурой города Алматы начаты досудебные расследования по фактам злоупотребления полномочиями и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних при организации «детского лагеря в одном помещении с сауной».

По сведениям Министерства просвещения на сегодня в стране действует 848 лагерей, из них 118 – государственных, 100 – частных, 630 – палаточных. Также в июне функционировало 10 216 пришкольных лагерей.

С учетом летнего периода и возможных нарушений прав детей по поручению Генерального Прокурора территориальные прокуроры совместно с уполномоченными органами приступили к проверкам в деятельности государственных, частных и палаточных лагерей.

Проверками планируется охватить условия проживания детей, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, обеспечения питанием и медицинской помощью.

Также изучаются вопросы соблюдения законности при проведении закупок услуг по организации детского летнего отдыха на 2023 год.

Ранее в Сети распространялось видео, на котором можно увидеть, как алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения разместили в здании сауны вместо загородного детского лагеря. В управлении образования города сообщили, что будут судиться с недобросовестным поставщиком услуг.

Позже по этому случаю комментарий дали в Министерстве просвещения РК.