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    Детский лагерь «Боровичок»: самогон и мошкара

    4 Августа 2023, 10:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще один детский лагерь в Акмолинской области - «Боровичок» попал в объектив корреспондента МИА «Казинформ».

    На днях прокуроры обнаружили здесь самогонный аппарат, принадлежащий местному охраннику. Но ответственные за досуг детей госорганы ничего предосудительного в находке не увидели, как и не видят ничего необычного в условиях, в которых пребывают дети.

    На входе в здание нас встретил мальчик. Узнав, что мы приехали из Астаны, он попросил позвонить его маме.

    «Сильно хочу домой. Мне нут не нравится. Я говорил вожатым. В душе грязно, никогда там не купался», - пожаловался ребенок, едва сдерживая слезы.

    К сожалению, родители не знают, в каких условиях отдыхают их дети. Руководство лагеря не пускает их внутрь, лишь отправляют по мессенджеру фотоотчеты. У детей отбирают телефоны.

    «Родители имеют полное право зайти и посмотреть. Если им не разрешают, они могут обратиться в прокуратуру или в местные органы. У нас была такая практика: при нас в лагерь заезжали родители, сам директор лагеря встречал, делал экскурсию, показывал вплоть до питания. В некоторых лагерях создают чаты с родителями. Дети могут отправить по мессенджеру свои претензии, а родители будут решать. В некоторых лагерях телефоны забрали. Мы приехали, только потом отдали», - рассказал помощник прокурора Акмолинской области Бахтияр Сатыбаев.

    Стоимость отдыха в «Боровичке» - 50 тысяч тенге на ребенка за 10 дней. Бонусом за эти деньги дети получают мошкару, которая облепила практически все в комнатах, ванной и столовой, создавая дискомфорт, особенно в душевых.

    «Мы три раза за этот сезон травили комаров. Когда детей выводим, дихлофосом брызгаем. Уборка ведется. Утром один раз в день проводим уборку. У нас две технички. Как успевают, делают. У них рабочий день с 9 до 6», - отчитывается сезонная начальница лагеря Лаура Бижанова.

    И здесь ситуация с размещением детей выше положенной нормы как в детских лагерях «Самрук» и «ARMAN» повторяется.

    «Условия везде одинаковые. Родители сами выбирают лагерь. Это самая низкая цена по сравнению с другими лагерями», - объяснил и.о. директора центра детского-юношеского туризма и краеведения акимата Астаны Азамат Сабитов.

    К слову, ремонт на территории лагеря начался. Однако непонятно, почему его затеяли во время нахождения там детей.

    Прокуроры отметили, что санитарная служба может проверить лагерь на содержание вредных веществ в краске. Работая с детьми, следует учесть все меры предосторожности.

    Сами работники лагеря признались, что условия здесь не ахти - все упирается в деньги. Хотя некоторым из сотрудников работается отнюдь неплохо. «Боровичок» прославился на всю страну своим самогонным аппаратом, который обнаружили прокуроры, а затем сообщили о нарушениях в СМИ. Мы решили узнать, что об этом думают ответственные чиновники, а именно представитель акимата Астаны, в чье ведение входит сам лагерь.

    Фото предоставила прокуратура Акмолинской области

    «Он не продавал этот самогон. Все происходило в его комнате на личной зоне. Даже, если это произошло на государственной территории, мы не можем проникнуть в его шкаф. Он выполняет свою работу. Не пьет. Просто изъяли аппарат», - прокомментировал и.о. директора центра детско-юношеского туризма и краеведения акимата Астаны Азамат Сабитов.

    Ранее мы побывали на трех объектах детского досуга, но нигде из них так и не встретили непосредственных руководителей. Навстречу к надзорным органам и представителям СМИ выходят только сезонные начальники, которые меняются каждые 10 дней и не владеют никакой информацией.

    После нашего репортажа об отдыхе детей в лагере «Самрук» в Бурабае, где мы обнаружили крысиный яд на кухне, санитарная служба Акмолинской области выехала на место. Теперь решается вопрос о закрытии лагеря в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

    Кроме этого, прокуратура Акмолинской области выявляет в летних лагерях нарушения пожарной безопасности, трудового, образовательного и медицинского законодательства.

    Цикл репортажей о летних лагерях будет продолжен. Мы обязательно расскажем о результатах проверок и мерах, которые будут приняты в отношении организаторов летнего отдыха детей.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акмолинская область Дети
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