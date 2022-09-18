Детский футбольный турнир прошел в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Дня города на стадионе «Спартак» в Семее прошел детский футбольный турнир, приуроченный к созданию Абайской области и 125-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В турнире приняли участие юные футболисты 2013-2014 годов рождения. Это воспитанники футбольного центра «Семей» и частных футбольных школ города.

Пригласили и легендарного воспитанника семейского футбола Самата Смакова.

Турнир посетил аким области Нурлан Уранхаев. «Турнир – важная часть масштабных футбольных преобразований, которые ожидают семейский футбол уже в ближайшем будущем. По мере реализации запланированных мероприятий по развитию и популяризации футбола в городе Семее и Абайской области , детский турнир в будущем будет проводиться в областном масштабе», - сказал Нурлан Уранхаев.







