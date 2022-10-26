Детский форум Ashyq niet стартовал в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице проходит детский форум Ashyq niet , передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают организаторы, в связи с объявлением 2022 года Годом детей по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, проводится первый крупный детский форум Ashyq Niet с непосредственным участием детей в возрасте от 12 до 18 лет, направленный на изучение актуальных глобальных проблем.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился аким города Астаны Алтай Кульгинов.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2022 год Годом детей. В этой связи уверен, что сегодняшний форум станет эффективной площадкой для диалога и возможностей, внесет значительный вклад в развитие и процветание подрастающего поколения. Собрав детей и специалистов на одной площадке, мы сможем услышать мнения, пожелания молодого поколения. Улучшение уровня жизни подрастающего поколения - общая задача для всех нас. Желаю Всем удачи, здоровья и благополучия», - отмечено в приветственной речи Алтая Кульгинова.

В ходе форума учащиеся из Астаны, Тараза, Шымкента, Петропавловска представили свои проекты на разные темы. Молодежь также выступила с докладами. Всего на форум поступило 300 докладов.