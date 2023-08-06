Детские сады в Карагандинской области не прошли госаттестацию

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Такие предварительные данные озвучил департамент по обеспечению качества в сфере образования. Какие основные нарушения выявлены, есть ли перспективы развития у частных дошкольных организаций и что происходит с кадровым потенциалом в сфере дошкольного образования - в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Необходимость аттестации государственных и частных дошкольных организаций назрела давно. Специалисты вносили поправки в законодательство. Из изменений в прохождении самой аттестации – электронный формат подачи. Главное условие - данные по самооценке. Пожалуй, это главный собирательный документ, на основе которого делают выводы. Вся информация о детских садах должна не только размещаться в интернете, но и соответствовать реальности. Сопоставляют данные с национальной образовательной базой данных, порталом е-лицензирования.

Всего по Карагандинской области 256 государственных и частных садов. В прошлом году госаттестацию проходили 57. Тогда из частных садов проверку прошел детский сад «Аккерке». В этом году проверят 39 садов.

Все зависит от того, как они предоставляют самооценку.

Из 39 дошкольных организаций, в 19-ти проведена аттестация, но к сожалению, никто не прошел ее. Они не аттестованы за несоответствие рабочих планов типовому плану, несоответствие наполняемости детей в группе. Организации дошкольного образования не оснащены необходимым оборудованием, мебелью и учебными пособиями для развития детей», - говорит руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Шынар Акпарова.

Частные детские сады Шахтинска начали проверять с августа. Главным наставником по прохождению госаттестации назначена Светлана Ударцева. Ее опыт известен в дошкольной среде. В свои 71 она успешно руководит ясли-садом «Салтанат» в Шахтинске. Он один из лучших в области.

Под ее руководством частные сады приводят документацию в порядок. Проведена большая работа. Однако, по словам Светланы Ударцевой, этого недостаточно для успешного прохождения аттестации.

«Самая главная проблема, на которую я не могу повлиять - это кадры, качественный состав кадров. Практически в каждом частном саду есть педагоги, не соответствующие своему профилю. Нет системы аттестации педагогов, это влияет на зарплату, отсюда нет мотивации, у педагогов этой системы нет», - говорит она.

Она убеждена, госаттестация нужна и проводить ее нужно регулярно. Тогда качество услуг в садах будет повышаться. Профессию воспитателя считает самой важной, переживает за кризис кадрового потенциала. Несмотря на то, что 4 года подряд педагогам повышали зарплату, интереса к профессии нет.

«Я приветствую наше правительство в том, что они выполнили обещание и 4 года подряд повышали заработную плату педагогам дошкольного воспитания, уже было понятно, что нужно начинать с этой позиции, но конечно много упущено и сейчас мы как зернышко в стоге сена ищем педагогов», - говорит Светлана Ударцева.

По Карагандинской области 94 частных детских сада, в самой Караганде - 61. Они охватывают большое количество детей. Председатель Карагандинской ассоциации непрерывного образования Гульнара Сейсембекова говорит, что одна из главных причин непрохождения аттестации – разные возможности с размещением информации в интернете. Содержать сайты, особенно для небольших частных садов, очень дорого, а без них к аттестации не допускают.

«Мы бы хотели, чтобы информация о частных садах размещалась на том же сайте, где размещены все госсады. По площади идет разночтение между министерствами. Вот, например, СЭС выдает заключение по площади, которая позволяет набирать до 30 детей в группу, а в госсадах детей должно быть не более 25», - поясняет Гульнара Сейсембекова.

Если интерес к профессии в госсадах возрождается, во многих частных садах нет. Причина - разная оплата труда. По ее словам, огромную роль играет позиция собственника. Тот, кто хочет развиваться и иметь наполняемость детей, всегда будет переживать за качество.

«Метод подушевого финансирования идет одинаковый и в госсадах и в частных садах, поэтому мы ждем очередное повышение в сентябре, это зависит и от предпринимателей, будут ли они повышать», - добавила она.

Аттестация продлится до 2026 года. Пройдет поэтапно. При выявлении нарушений на исправление дают год. При повторном выявлении нарушений остановка деятельности до полного устранения.