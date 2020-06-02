Детские лагеря передают в доверительное управление в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области шесть детских оздоровительных лагерей передали в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Кумар Аксакалов на заседании акимата поручил работу продолжить. По его словам, для тех, кто возьмет лагерь в доверительное управление, это может быть неплохим бизнесом.

«У нас есть хорошие примеры, когда инвестор вложил в ремонт более 50 млн тенге и создал хорошие условия. Это тоже может быть бизнесом. Не за счет увеличения стоимости путевки, а за счет охвата», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона добавил, что, начиная с 2018 года, на развитие инфраструктуры оздоровительных лагерей инвесторы направили 225 млн тенге. Это позволило в два раза сократить нагрузку на бюджет.

Руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что в этом году вложения управляющих возросли на 21% по сравнению с прошлым годом. Инвесторы делают ремонт, приобретают инвентарь и оборудование, занимаются эстетическим оформлением.

В Тайыншинском районе предприниматель за два года потратил на капитальный ремонт оздоровительного лагеря «Эдельвейс Боровое» 59 млн тенге. Планирует создать такие же условия и в лагере «Искра» в Мамлютском районе.

«Лагеря «Достык», «Акқайын» находятся три года в доверительном управлении. За этот период на капитальный ремонт двух лагерей инвестор потратил более 57 млн тенге. В то же время местные исполнительные органы ограничиваются только косметическими ремонтами и частичным капитальным ремонтом, что не способствует привлекательности объектов», - подчеркнула Г. Каримова.

В этом году на ремонт детских оздоровительных лагерей в регионе потратили 93 млн тенге. В том числе из местного бюджета – всего 14,7 млн тенге.