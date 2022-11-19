Детские команды «Барыса» и «Астаны» устроили массовую драку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Команды десятилетних хоккеистов «Барыс-2012» и «Астана-2012» провели товарищескую игру. После сирены случилась массовая драка, один из тренеров швырнул игрока, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера».

Тренер «Астаны» Владимир Зыкин сначала успешно разнимал дерущихся, но все закончилось тем, что Зыкин швырнул игрока «Барыса» на лед.

В Instagram «Барыс» обратился к Казахстанской федерации хоккея и ДЮСШ №10 с требованием дисквалифицировать тренера.

В Instagram «Астана» тоже требует дисквалификации, но для тренеров соперника - Владимира Завьялова и Артема Иванова, по причине «грязной игры» соперника.

Зыкину 64 года, один из его известных воспитанников - 21-летний защитник «Барыса» Тамирлан Гайтамиров (8 матчей в текущем сезоне КХЛ).



