Детская смертность достигла рекордных показателей из-за вакцинации - фейк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что детская смертность достигла рекордных показателей с началом прививочной кампании против COVID-19. Об этом якобы рассказал гробовщик из США, заявив, что за последние семь месяцев он продал столько же гробов, сколько за последние пять лет. Все это фейк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

История о массовых заказах на гробы для детей была впервые озвучена в эфире скандально известного шоу Стю Питерса, которое является рупором дезинформации и регулярно распространяет фейки о вакцинации и пандемии COVID-19.

Сразу же после того, как история о росте детской смертности стала вирусной в Сети, ее опровергли фактчекеры портала Lead Stories. В статье сказано, что в США не зарегистрировано ни одного случая гибели детей, связанного с вакцинацией против COVID-19. Однако, согласно отчету Центра по контролю и профилактике заболеваний США, на 15 июля 2022 года в стране от самой болезни COVID-19 скончалось 1694 ребенка. Важно отметить, что большая часть этих смертей произошла еще до одобрения вакцин против КВИ для детей и подростков.

На портале Американской ассоциации гробов и похоронных принадлежностей нет никаких данных, которые подтверждали бы теорию о том, что в стране резко вырос спрос на гробы для детей. Представители ассоциации также сообщили порталу Lead Stories, что у них нет статистики, которая подтвердила бы высказывания о резком росте детской смертности в последнее время.

В рассылке с теорией о возросшем спросе на детские гробы также содержится утверждение о том, что все вакцины против COVID-19 одинаковы по составу и являются опасными для жизни. Это не так. Вакцины против КВИ, произведенные разными компаниями, отличаются друг от друга. В этом легко убедиться, ознакомившись с составами препаратов, опубликованными на официальном сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК. Также из опубликованных там данных следует, что в вакцинах не содержится опасных компонентов.

Безопасность вакцин против COVID-19 подтверждена лабораторными и клиническими испытаниями.

Таким образом, распространяемое сообщение является фейком.



