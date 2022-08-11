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    • Детская шалость привела к гибели двух девочек в Акмолинской области

    11 Августа 2022 21:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Две девочки трех и пяти лет погибли при пожаре в поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, 11 августа произошло задымление квартиры двухквартирного жилого дома в поселке Жана-Кийма Жаксынского района.

    «Дым увидел сосед, разбив окно, он вынес двух детей, 2019 и 2017 года рождения, на свежий воздух и вызвал противопожарную службу, которая прибыла на место происшествия в течение пяти минут. Спасатели вместе с матерью доставили девочек в Кийминскую сельскую больницу. Но, к сожалению, спасти их не удалось – дети скончались, не приходя в сознание, в результате отравления угарным газом», - сообщил начальник управления государственно-пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Думан Далешов.

    Стало известно, что отец детей в момент трагедии был на работе, а мать вышла ненадолго из дома в магазин. Предварительная причина возгорания – детская шалость с огнем. По предварительным данным, двое детей, оставшись одни, играли со спичками, вследствие чего произошло возгорание мебели.

    «На место вызова выезжал пожарный расчет ПП-28 села Жана-Кийма при ПЧ-13 Жаксынского района в составе трех человек и одной единицы техники», - добавили в ведомстве.

    Спасатели региона призвали родителей не оставлять малолетних детей одних без присмотра.


    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Происшествия #Пожар
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