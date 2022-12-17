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    Детская команда по волейболу попала в ДТП в Актюбинской области: что известно о состоянии детей

    17 Декабря 2022, 20:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Актюбинской области на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук в ДТП попала сборная детская команда по волейболу Темирского района, погиб один из детей. О состоянии выживших 8 детей рассказали в областном управлении образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дети 2010-2011 годов рождения ехали из села Шубаркудук в Актобе на Кубок области по волейболу. Они занимались волейболом в ДЮСШ №2 села Шубаркудук, это сборная команда района. Вместе с 9 детьми в машине ехали 2 тренера. Они выехали утром, однако в дороге лопнуло колесо, машина перевернулась. Погиб 12-летний мальчик, остальные 8 детей были госпитализированы. Сейчас они находятся в центре материнства и детства в Актобе, в отделениях травматологии и хирургии. Дети получили травмы различной тяжести», - рассказала заместитель руководителя управления образования Нургуль Бертлеуова.

    Как сообщалось ранее, в семиместном минивене «Toyota Estima» находилось 11 человек, в том числе 9 детей. По правилам перевозки пассажиров и багажа машину должны были сопровождать сотрудники полиции. Однако, как рассказали в пресс-службе департамента полиции, заявку на сопровождение машины организаторы не подавали.

    Также состояние детей прокомментировали врачи. Четверо детей находятся в реанимации.

    «Четверо детей - в состоянии средней тяжести, еще четверо - в очень тяжелом состоянии, их госпитализировали в реанимацию. Одного прооперировали. Второго оперируют. Детей осмотрели врачи, проводится дообследование, оказывается интенсивное лечение. Врачи поддерживают связь с родителями, сообщают им о состоянии детей и оказании им помощи», - сообщил главный врач областной детской больницы Ербол Джапахов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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