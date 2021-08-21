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      Акмолинская область

    Детская игровая площадка открылась в одном из районов Акмолинской области

    21 Августа 2021, 15:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости страны в поселке Шортанды состоялось открытие детской игровой площадки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    На церемонии открытия объекта аким Шортандинского района Гайдар Касенов подчеркнул, что одной из основных задач местных исполнительных органов является забота о подрастающем поколении.

    «Сегодня в районе создаются все необходимые условия для комфортного проживания жителей. Во всех сельских округах и поселках проводится большая работа по улучшению инфраструктуры. В районном центре, селах Дамса, Научный, Бозайгыр, Новокубанка в этом году введены в эксплуатацию детские площадки», - отметил руководитель региона.

    Как сообщили в акимате района, в поселке Шортанды, в котором проживает около 7000 человек, до конца августа планируется открыть еще одну детскую игровую площадку.

    К слову, в юбилейный год в районах и городах области введено в эксплуатацию около 20 инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов. До конца этого года запланировано открытие еще 60 объектов индустрии и социальной сферы.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Религия 30 лет Независимости
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