Дети выступили в роли спасателей и пожарных в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае в День защиты детей сотрудники департамента по ЧС организовали увлекательную концертную программу и показательную выставку спецтехники. К этому празднику приурочили и открытие купального сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день учащихся школ города и их родителей ждала интересная программа. Для них на площади перед центральным городским пляжем спасатели развернули сцену, на которой с песнями и танцами выступили детские художественные коллективы областного центра.

Встреча с настоящими спасателями уже сама по себе вызвала у школьников живой интерес. Дети смогли непосредственно у спасателей получить важные, проверенные опытом знания о том, как обезопасить себя летом, что делать в экстренных ситуациях.

Причем ребята были не только зрителями, наблюдавшими за происходящим, но и сами приняли активное участие в тематических играх и викторинах, подготовленных для них сотрудниками управления Гражданской обороны.

К примеру, желающие надевали спасательные жилеты на скорость. Победителем объявлялся тот, кто надел его и первым успел застегнуть.

Специалисты филиала центра медицины катастроф продемонстрировали собравшимся оказание первой помощи пострадавшему, а затем ребята сами в качестве врачей практиковались на время перевязывать голову «раненым». Самых быстрых и ловких ждал поощрительный приз.

Здесь же на площади была развернута современная техника и оборудование, состоящие на вооружении у пожарных и спасательных служб. Любой мог, надев боевую одежду пожарного, ликвидировать условный пожар из огнетушителя. Желающих стать спасателем было предостаточно. В том числе и на воде, где, надев спасательный жилет, ребята осваивали навыки спасения утопающего, учились забрасывать спасательный круг и конец Александрова (средство для оказания помощи утопающим в виде плавучего тонкого корабельного троса из полипропилена).

Завершилось мероприятие мастер-классом по спасению на воде, танцевальным флешмобом, раздачей памяток и листовок.

По словам начальника областного ДЧС полковника Биржана Каримова, спасатели уделяют постоянное внимание безопасности подрастающего поколения.

«Очень важно научить детей безопасному поведению в наступивший летний сезон, бережно относиться к себе и окружающим», - заключил он.