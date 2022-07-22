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    Дети составляют 33,7% заболевших КВИ в Казахстане - Минздрав

    22 Июля 2022, 15:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня среди заболевших коронавирусной инфекцией в основном отмечается легкое бессимптомное течение болезни с коротким инкубационным периодом от 2 до 14 дней. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель директора департамента организации медицинского помощи Министерства здравоохранения РК Куляим Биржанова.

    «В республике на сегодня у нас функционирует более 5 тыс. объектов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь - это врачебные амбулатории, медицинские пункты, центры ПМСП, поликлиники. Имеется более 12 тыс. педиатрических, терапевтических участков, ВОП. Работает порядка 32 тыс. врачей и более 13 тыс. средних медицинских работников», - сказала Куляим Биржанова.

    Было отмечено, что из числа заболевших около 90% лечение получают на амбулаторном уровне.

    «Минздравом проведен анализ из 1 176 пациентов с КВИ – дети в возрасте до 18 лет составляют 33,7%, взрослые – 66,3%», - уточнила Куляим Биржанова.

    Ранее сообщалось, что за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, заболеваемость выросла в 3,2 раза, с 2558 до 8156 случаев.

    За последние сутки зарегистрировано 2490 случаев КВИ+ и 15 случаев КВИ-, из них у 80% от последней вакцинации или ревакцинации прошло более 6 месяцев. Нур-Султан с 21 июля находится в «желтой» зоне, остальные регионы – в «зеленой» зоне.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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