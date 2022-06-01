Дети соотечествеников из России путешествуют по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев сообщил о проектах внутреннего туризма среди детей и подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по пропаганде и развитию внутреннего туризма среди детей и подростков проводится совместно с местными исполнительными органами. К примеру, в Алматинской области планируется проведение республиканской туриады горного и пешеходного туризма «Джунгария» с охватом 300 детей», - сказал Д. Абаев на заседании Правительства.

Также было отмечено, что в целях снижения расходов населения на отдых и пропаганды внутреннего туризма вступила в силу мера государственной поддержки по субсидированию детского авиабилета Kids Go Free.

«В июле в Акмолинской области прошел семинар для более 250 школьников из этнических казахов Российской Федерации «Айналайын, Атамекен!», планируется проведение тура. В летние месяцы реализуются проекты по детской археологии, социальные инициативы «Неделя в селе», Summer school, планируется охватить около 2000 детей», - отметил Д. Абаев.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года зафиксирован рост количества внутренних туристов более чем на 50% - 6,9 млн человек.

«Данный показатель выше допандемийного периода почти на 300 тыс. человек. Вместе с тем, по итогам 2021 года снизилось число иностранных туристов. Это связано в карантинными мерами и закрытыми границами», - отметил Даурен Абаев.

Глава Минкультуры добавил, что вырос показатель посетителей национальных парков. По сравнению с 2020 годом количество мест размещения выросло на 172 единицы, составив 3 686 гостиниц.





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