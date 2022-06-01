Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Дети соотечествеников из России путешествуют по Казахстану

    1 Июня 2022, 13:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев сообщил о проектах внутреннего туризма среди детей и подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работа по пропаганде и развитию внутреннего туризма среди детей и подростков проводится совместно с местными исполнительными органами. К примеру, в Алматинской области планируется проведение республиканской туриады горного и пешеходного туризма «Джунгария» с охватом 300 детей», - сказал Д. Абаев на заседании Правительства.

    Также было отмечено, что в целях снижения расходов населения на отдых и пропаганды внутреннего туризма вступила в силу мера государственной поддержки по субсидированию детского авиабилета Kids Go Free.

    «В июле в Акмолинской области прошел семинар для более 250 школьников из этнических казахов Российской Федерации «Айналайын, Атамекен!», планируется проведение тура. В летние месяцы реализуются проекты по детской археологии, социальные инициативы «Неделя в селе», Summer school, планируется охватить около 2000 детей», - отметил Д. Абаев.

    Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года зафиксирован рост количества внутренних туристов более чем на 50% - 6,9 млн человек.

    «Данный показатель выше допандемийного периода почти на 300 тыс. человек. Вместе с тем, по итогам 2021 года снизилось число иностранных туристов. Это связано в карантинными мерами и закрытыми границами», - отметил Даурен Абаев.

    Глава Минкультуры добавил, что вырос показатель посетителей национальных парков. По сравнению с 2020 годом количество мест размещения выросло на 172 единицы, составив 3 686 гостиниц.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Туризм Соотечественники Россия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности призвал Глава государства
    Побои детей в Шымкенте прокомментировали в Минпросвещения
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду