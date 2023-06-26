Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области

    26 Июня 2023, 10:17

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев дал распоряжения в связи с ЧП на детской площадке, где пострадали двое детей. Он поручил уволить заместителя акима района Алихана Бокейхана, ответственного за благоустройство дворов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В городе должны пересмотреть правила благоустройства, чтобы усилить безопасность.

    «На прошлой неделе у нас произошло серьёзное ЧП. Из-за халатного отношения взрослых пострадали двое детей. Я неоднократно всех предупреждал и каждый раз говорю: ремонтируете детские площадки – в первую очередь думайте о безопасной эксплуатации! Проверяйте и укрепляйте футбольные ворота и мафы так, чтобы у вас ничего не падало! Мы видим подрядчики торопятся, хотят заработать, а некоторые наши коллеги закрывают на это глаза», – сказал Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.

    Он поручил акиму города уволить заместителя акима района Алихана Бокейхана. Также обратился к правоохранительным органам с просьбой дать правовую оценку ответственности подрядчика.

    «Подобных вещей впредь допускать нельзя. Поручаю пересмотреть правила благоустройства в сторону повышения безопасности. К примеру, почему бы не использовать вместо искусственного газона тартановое покрытие. Все это надо изучить, внести изменения. Наша цель – обеспечить безопасное детство. Эти вопросы надо решить в кратчайшие сроки», – подчеркнул глава региона.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Акимат Назначения Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Четыре человека утонули на водоемах страны за сутки
    41 дерево упало из-за непогоды в Павлодаре
    Более 6 тысяч кубометров воды откачали возле одного из домов Павлодара
    Авиатехнику МЧС привлекут для тушения возгорания камыша в Атырауской области
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне