Дети посетили резиденцию Президента «Ақорда»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Международный день защиты детей организована познавательная экскурсия в резиденцию «Ақорда» для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, отличников учебы, победителей и призеров интеллектуальных и творческих конкурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В экскурсии приняли участие 34 школьника в возрасте от 10 до 14 лет, которые приехали в столицу из всех регионов нашей страны. Дети посетили «Торжественный», «Мраморный» и «Восточный» залы в резиденции Президента «Ақорда».

От имени Главы государства детям были вручены подарки.

«Защита интересов и обеспечение прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики», - отмечается в сообщении.





Кадр из видео



