Дети погибших на службе полицейских отдохнут на Иссык-Куле

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дети погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников полиции на отдых отправились в сопровождении мам, передает Polisia.kz.

В категорию отдыхающих также были включены дети многодетных стражей порядка, а также дети с ограниченными возможностями.

«Нашу благую инициативу сразу же поддержали некоторые неравнодушные горожане, за что им искренняя признательность и благодарность. Ребятишки отдохнут в два этапа. Он будет включать не только досуг у моря, но и занимательные интеллектуальные, творческие, релакс увлечения. Кроме того, запланированы интересные экскурсии. В целом программа десятидневного отдыха очень насыщенная и исключительно рассчитана на возрастную категорию детей. К слову, это хорошая возможность не только отдохнуть, но и набраться сил, положительных эмоций и впечатлений перед новым учебным годом», – рассказал о целях социального проекта начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров.

В туристическую поездку ребятню провожали шумно и запоминающе: аниматоры, фокусники, фуршет, набор туриста впечатлили детей. Но больше всего подростков заинтересовала выставка полицейской техники. Мальчики и девочки примерили амуницию мото-патрульного и сапера.