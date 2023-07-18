Дети отравились хлором в одном из детских садов Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Дети отравились хлоркой в одном из детских садов города. Кто-то из детей, рассказывают родители, обошелся просто промыванием желудка, кто-то получил ожог пищевода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ekaraganda.kz.

Сын Алины Ливаншо посещает этот детский сад уже не первый год. Отравление, делится мама, произошло вечером 10 июля. Мальчику диагностировали химический ожог пищевода и желудка второй степени, и сейчас он находится на лечении в детской больнице по Шахтеров, 83. 17 июля, ожидается выписка, состояние у ребенка стабильное – но семья в ожидании результатов рентгена.

«Хлорированную воду сыну дала сама воспитатель – из стакана. С ее слов, она на тот момент думала, это вода, - делится Алина. – Помимо моего сына, отравилась еще одна девочка, но ее состояние, насколько я знаю, лучше. Когда это произошло, нас действительно никто не оповестил: родители узнали о случившемся только когда пришли вечером в детский сад... Если бы скорую вызвали сразу, и детям промыли желудок, с моим ребенком было бы все хорошо. Считаю, что к своей работе сотрудники детского сада отнеслись безответственно. Мы обратились в Михайловский отдел полиции – знаем, что должно начаться расследование. Пока же воспитатель и медсестра детского сада продолжают свою работу там... Обращались мы и в городской отдел образования – этот случай, сказали нам, находится на рассмотрении».

В управлении здравоохранения области делятся, что по факту отравления ребенок поступил в Многопрофильную областную детскую больницу 10 июля.

«Было проведено обследование и назначено лечение. На данный момент состояние ребенка стабильное, ближе к удовлетворительному. Готовится на выписку», - уточняют в ведомстве.

В городском отделе образования Караганды отмечают, что 11 июля, на следующий день после происшествия, виновные в этом лица были привлечены к дисциплинарной ответственности:

«Отдел образования Караганды сообщает: 10 июля 2023 года в КГУ «Ясли-сад «Байтерек» около 18.30 часов дети группы «Еркетай» на прогулке попросили воды. Воспитатель пошла в группу и налила воды из чайника, в который помощник воспитателя бросила одну таблетку део-хлора для чистки чайника от налета. Воспитатель не знала об этом. Двое детей сделали несколько глотков раствора. Медицинский работник в 18:55 часов вызвала бригаду скорой помощи. Подобный факт стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнанию помощниками воспитателя требований к соблюдению санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима. 11 июля все виновные – медработник, воспитатель, помощник воспитателя – привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщают в ведомстве.