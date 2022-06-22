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    Дети могут бесплатно смотреть кино в столичном ЦКЗ «Казахстан»

    22 Июня 2022, 15:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала лета Государственная концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» реализует проект «Жазғы кино», в рамках которого дети со всех регионов страны могут бесплатно посещать кинопоказы, которые будут проводятся в ЦКЗ «Қазақстан» в летние месяцы. Об этом переадет МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Қазақконцерта».

    Проект реализуется с целью приобщения детей к культурным ценностям нашего народа, обогащения внутреннего мира и духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Эта работа осуществляется совместно с АО «Қазақфильм» и НАО «Государственный центр поддержки национального кино» в рамках Года детей.

    С начала июня свыше 4 000 детей уже успели посмотреть лучшие отечественные мультфильмы и художественные фильмы.

    Впереди зрителей ждет показ новых казахстанских кинофильмов и анимационных фильмов.

    24 июня в 15:00 и 19:00 часов состоится показ фильма «Нартай»;

    25 июня в 12:00 и 18:00 часов – «Ұлы дала таңы»;

    27 июня 12:00 и 19:00 часов - «Паралимпиец».

    Записаться на кинопоказ можно по телефону 8 708 888 19 91.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Культура Кинематограф Год детей
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