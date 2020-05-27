Дети из семей с высоким доходом не должны получать гранты – член НСОД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Национального совета общественного доверия Асылбек Кожахметов предложил пересмотреть распределение грантов в вузах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При распределении грантов нам нужно учитывать не только успеваемость, но и социально-экономические факторы. Абитуриенты семей с высоким доходом не должны получать гранты. Предоставлять гранты всем абитуриентам, имеющим низкие доходы на семью. При наборе 50 баллов. Начиная с этого года (британское, прим. ред) правительство поручило университетам Кембридж и Оксфорд взять не менее 7% детей из бедных семей. Перестраивается весь мир. Нам нужно перенаправить эти госгранты на людей с низкими доходами, чтобы работал социальный лифт», - сказал Асылбек Кожахметов на третьем заседании НСОД.

Еще один ключевой, по мнению спикера вопрос, – повышение качества образования.

«В первую очередь нам нужно изменение парадигмы обучения. От так называемого компетентностного подхода нам нужен переход к личностно-ориентированному. Мы должны обучить студента не столько профессии, сколько жизненным ориентирам, мировому восприятию, патриотизму. Обучать нужно жизни», - отметил он.

Для повышении конкурентоспособности вузов, А. Кожахметов предложил разделить их на три лиги.

«Нам нужно развитие открытой конкуренции вузов. Для этого предлагаю программу повышения конкуренции вузов разделить на три лиги. И вузы надо делить не на государственные и частные, а на плохие и хорошие. И внедрить прозрачные и эффективные инструменты оптимизации вузов. Нам нужна конкурентоспособная первая лига на международном уровне, конкурентоспособная на национальном уровне и конкурентоспособная на региональном уровне. В первых двух лигах не должны проходить профилактические проверки МОН – им нужно развязать руки. Нужно дать дополнительное финансирование, чтобы они поддерживали высокий статус Казахстана», - заключил член НСОД.

Напомним, сегодня в онлайн-формате проходит третье заседание Национального совета общественного доверия началось под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

О создании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев объявил на церемонии инаугурации, состоявшейся 12 июня 2019 года.

17 июля 2019 года Президентом Республики Казахстан К. Токаевым подписан Указ «Об утверждении положения и состава Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан.

В состав Национального совета вошли известные общественные деятели, депутаты Мажилиса, экономисты, политологи.

Первое заседание НСОД под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года.

Второе заседание Национального совета общественного доверия состоялось 20 декабря 2019 года. Тогда были рассмотрены значимые вопросы по политической, экономической, социально-культурной модернизации с учетом предложений членов НСОД, общественности и гражданского общества.