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    Дети из малообеспеченных семей бесплатно посещают соляную пещеру в Балхаше

    11 Мая 2021, 04:20

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Дети из малообеспеченных и малоимущих семей Балхаша получают немедикаментозное бесплатное лечение – галотерапию – в местном оздоровительном центре. Это стало возможным благодаря совместному проекту оздоровительного центра и Центра здоровья молодёжи «Ғибрат» при поликлинике №1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На оздоровительные процедуры приходят юные балхашцы с ОРЗ, ОРВИ, бронхитом, пневмонией, а также при ЛОР-заболеваниях. Галотерапия способствует укреплению иммунной системы. Один сеанс длится 45 минут. В течение этого время «пациенты» заняты развивающими игрушками, рисуют на песке или смотрят мультфильмы.

    С момента запуска проекта сеансы здоровья получили порядка 80 маленьких посетителей.

    «Наша призвание - нести здоровье людям. Для нас благотворительность – это не просто слово. Это возможность совершить благое дело. Соляная пещера оказывает оздоравливающее действие на весь организм ребёнка и способствует укреплению иммунитета, что особенно важно во время пандемии», – отмечает директор оздоровительного центра Максат Муслим.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Здравоохранение Общество
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