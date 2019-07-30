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    Дети из Арыси отдыхают в летнем оздоровительном лагере «Тулпар» в Атырау

    30 Июля 2019, 01:01

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау из города Арыси прибыло 88 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Дети из Арыси проведут 2 смены в оздоровительном лагере«Тулпар». Как сообщила главный специалист областного управления образованияКарима Бокенова, для ознакомления гостей из Арыси с историей края для нихорганизовали экскурсии в государственный музей-заповедник «Хан Ордалы Сарайшык»и краеведческий музей. Кроме того, дети познакомятся сгородом и посетят различные игровые развлекательные центры. В лагере «Тулпар» помимопрочего действуют клубы для военно-патриотического воспитания.

    Кроме того, при поддержке атырауских предпринимателей детииз Арыси получили спортивную форму, учебные принадлежности и летние ветровки.

    «3 недели прошло с тех пор, как я приехал сюда. Мы посещаемразличные мероприятия, участвуем в спортивных состязаниях. Посетилиисторический городок «Сарайшык». Мне там очень понравилось. Я хочупоблагодарить жителей Атырауской области и наших воспитателей лагеря завнимание и доброту. Благодаря вам у нас хорошее настроение, мы замечательнопроводим свои каникулы. Также хочу поблагодарить всех тех, кто оказал нампомощь в приобретении одежды и учебных принадлежностей», - сказал житель АрысиШынгыс Саттархан.

    Напомним, 24 июня произошел взрывна складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе АрысиТуркестанской области. В результате взрывов погибли3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

    Глава государства встретилсяс эвакуированными жителями Арыси и провелзаседание оперативного штаба.

    Акция поддержки «Арыс,біз біргеміз» проходит по всему Казахстану.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Благотворительность Общество Молодежь ЧП в Арыси
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