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    • Дети-инвалиды смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Костанае

    3 Августа 2022 16:31

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для этого необходимо приобрести специальные социальные карты «Alem pay», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом в Instagram сообщает отдел ЖКХ акимата города Костаная.

    «Совместное постановление акимата Костаная и решение Костанайского областного маслихата по льготному проезду на общественном транспорте в Костанае вступило в силу 29 июля», - сообщает ведомство.

    Бесплатный проезд предоставляется следующим категориям граждан:

    - участники и инвалидов ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ,

    - дети-инвалиды до 18 лет,

    - многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская Слава» I и II степени,

    - инвалиды первой и второй группы.

    «На 10 тенге меньше от стоимости утвержденного тарифа предоставляется следующим категориям граждан города Костаная; пенсионерам по возрасту и инвалидам третьей группы», - пояснили в отделе.

    Приобрести специальные социальные карты можно у оператора «ALEM PAY». Для получения карты костанайцам необходимо предъявить документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории граждан.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Социальная поддержка #Транспорт #Общество
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