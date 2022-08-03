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Дети-инвалиды смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Костанае
3 Августа 2022 16:31

Дети-инвалиды смогут бесплатно ездить на общественном транспорте в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для этого необходимо приобрести специальные социальные карты «Alem pay», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в Instagram сообщает отдел ЖКХ акимата города Костаная.

«Совместное постановление акимата Костаная и решение Костанайского областного маслихата по льготному проезду на общественном транспорте в Костанае вступило в силу 29 июля», - сообщает ведомство.

Бесплатный проезд предоставляется следующим категориям граждан:

- участники и инвалидов ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ,

- дети-инвалиды до 18 лет,

- многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденным орденами «Материнская Слава» I и II степени,

- инвалиды первой и второй группы.

«На 10 тенге меньше от стоимости утвержденного тарифа предоставляется следующим категориям граждан города Костаная; пенсионерам по возрасту и инвалидам третьей группы», - пояснили в отделе.

Приобрести специальные социальные карты можно у оператора «ALEM PAY». Для получения карты костанайцам необходимо предъявить документы, подтверждающие принадлежность к льготной категории граждан.


Фото из открытых источников

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