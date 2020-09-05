Детей врачей бесплатно обучают бальным танцам в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Педагог Казахской национальной академии хореографии Евгений Моисеев ведет бесплатные занятия танцами для детей врачей в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в академии, Евгений Моисеев ведет курсы в онлайн-режиме. Также с сентября обучение танцам доступно и для всех желающих.

«Старший преподаватель кафедры педагогики Казахской национальной академии хореографии Евгений Моисеев продолжает вести открытые онлайн-занятия по бальным танцам. Уроки в рамках социального проекта «Энергия танца» идут с 3 августа и предназначены для детей врачей, однако с сентября участвовать в них могут все желающие. Занятия с профессиональным хореографом учат детей основам бальных танцев, а также вносят большой вклад в личностное развитие участников проекта», - говорится в сообщении Академии хореографии на странице в Facebook.

«Движение в танце – это здоровье в жизни. Мне захотелось быть полезным и как-то помочь детям, чьи родители заняты спасением жизни наших сограждан во время пандемии, улучшить досуг и привнести новые краски в их жизнь», - поделился Евгений Моисеев.

Онлайн-занятия по бальным танцам проходят в понедельник, среду и пятницу в 19:00 часов на платформе ZOOM. Идентификатор конференции: 637-146-4604.