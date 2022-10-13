Детей ударило током в отремонтированном фонтане в Тбилиси: 13-летняя девочка скончалась

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ – В Тбилиси в центральном парке Ваке детей ударило током в недавно отремонтированном фонтане. По данным телекомпании «Формула», дети играли с мячом и полезли за ним в фонтан. Удар током почувствовали двое подростков. Очевидцы вызвали «скорую», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

Столичный мэр сегодня уже побывал в клинике Хечинашвили, где несколько часов назад скончалась 13-летняя девочка. У ребенка остановилось сердце после того, как в парке Ваке ее ударило током в фонтане, накануне открытом мэрией. Всего в результате инцидента пострадали трое детей. Второй подросток сейчас находится на аппарате искусственного дыхания, жизни третьего, как говорят врачи, ничего не угрожает.

«Тяжелейший факт, мы все ошеломлены. Расследование началось, задействованы все соответствующие органы и, конечно же, все виновные будут наказаны в рамках закона», — сказал Каладзе.

«Невозможно найти слова, чтобы говорить о случившемся. Такая трагедия не должна повториться, никто не должен пройти через такое. Как человек я потрясена и разделяю боль родителей, семьи и всей Грузии», - написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в соцсети по поводу трагедии в парке Ваке в Тбилиси.

«Трудно подобрать слова, чтобы передать ту душевную боль, которую я испытываю из-за трагедии в парке Ваке», - написал в социальной сети премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«В эти тяжелейшие минуты я всем сердцем разделяю горе членов семьи, родных и близких погибшего подростка и выражаю им свою поддержку.

Расследование уже начато, причины трагедии будут установлены и будет принято самое жесткое реагирование», - отмечает Гарибашвили.

Двое подростков в шоковом состоянии были доставлены в клинику Хечинашвили. Третьему участнику происшествия врачи оказали помощь на месте, чтобы снять стресс, вызванный испугом. Его состояние не вызывает опасений.

Накануне мэрия заявила, что завершила ремонт малого каскада и круглого фонтана в парке Ваке.

«Я не знаком с этой темой, но спрошу. Очевидно, что все должно быть учтено и, конечно, по этому поводу спросят с соответствующих компаний, которые работали», - сказал мэр Тбилиси Кахи Каладзе, отвечая на вопрос журналистов по поводу происшествия.

В МВД сообщили, что расследование инцидента начато по статье 240 первой части УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности, повлекшее менее тяжкое или тяжкое повреждение здоровья.





Фото: newsgeorgia.ge