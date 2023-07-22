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    Детей накрыло газоном на спортивном корте из-за урагана в Темиртау

    22 Июля 2023, 09:32

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В городском акимате Темиртау сообщили о срыве сильным ветром искусственного покрытия на детской площадке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня (21 июля - прим.автора) из-за неблагоприятной погоды, сильного ветра произошел инцидент. На территории 70 квартала на спортивном корте детей накрыло газоном. В настоящее время с детьми все в порядке, все живы и здоровы. Хотел бы отметить, что в текущем году все 20 кортов, которые передали на баланс отдела культуры и спорта, мы приводим в порядок. На данный момент по 5 кортам мы проводим судебные процедуры с подрядчиками, где по гарантийному обязательству они проводят ремонт. На них нельзя заниматься», - сообщил заместитель акима Темиртау Самат Зияшев.

    Кроме того, Самат Зияшев проинформировал в соцсетях, что спортивный корт находится на гарантийном ремонте у подрядной организации ТОО «Монолит-Строй», в настоящее время идут судебные процедуры. На ремонтируемых объектах вывешены таблички о запрете провождения времени на площадке.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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