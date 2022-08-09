Детей из семей-получателей АСП обеспечат школьной формой в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Детей из семей, получающих АСП, обеспечат школьной формой. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Дилислам Болатханулы, передает МИА «Казинформ».

- В области 52 660 детей в возрасте от шести до 18 лет воспитываются в семьях, в которых получают АСП. В прошлом году, в соответствии с постановлением Правительства РК №64, для данной категории детей из местного бюджета были предусмотрены средства за счет фонда образования и гарантированного социального пакета из республиканского бюджета. А в этом году, по поручению акима области, из областного бюджета будут выделены средства на материальную поддержку всех 52 660 детей данной категории. Для каждого ребенка будет выделено 35 257 тенге для школьной формы, - сказал руководитель управления.

На обеспечение нуждающихся детей школьной формой и школьными средствами необходимо 1,9 млрд тенге. Для решения этого вопроса из областного бюджета предусматриваются средства.

Также руководитель управления отметил (в ответ на жалобы некоторых родителей), что школы не будут иметь своей индивидуальной формы – по разрешению Министерства просвещения учащимся достаточно носить темно-синий низ, костюм и белую рубашку.

Кроме того, с 1 августа по 30 сентября в регионе проходит республиканская акция «Дорога в школу». В ее рамках ведется работа по обеспечению детей из социально уязвимых слоев населения необходимой материальной помощью для похода в школу.

Отметим, любой желающий может оказать спонсорскую помощь в рамках акции «Дорога в школу», связавшись по номеру +7(707)-684-71-00.



