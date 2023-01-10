Детей и взрослых эвакуировали из снежных заносов в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайские спасатели доставили в пункты обогрева 14 человек, из них пять детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

9 января на пульт связи ПЧ-15 села Аулиеколь Аулиекольского района поступило сообщение о том, что за поселком Сулуколь в снежном заносе оказался легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели отреагировали немедленно, направив к месту вызова технику высокой проходимости «КамАЗ-вахтовка» и три человека личного состава.

«В 19:17 автомашину обнаружили на участке а/д областного значения «Аулиеколь-Жолдама» в 40 км от поселка Сулуколь. Пленниками непогоды оказались пять человек на легковом автомобиле. В результате ухудшения погодных условий, резкого понижения температуры, «Жигуленок» на котором они ехали, вышел из строя. Спасатели эвакуировали пассажиров в Аулиеколь и разместили их в пункте обогрева, расположенном в местной школе-интернате, где их обеспечили горячим питанием», - прокомментировали в ведомстве.

В этот же день другую спасательную операцию организовали сотрудники отдела по ЧС Камыстинского района. На автодороге республиканского значения «Костанай-Карабутак», в 36 км от поселка Камысты сломался автомобиль марки «Mercedes». Спасатели помогли починить иномарку и в 23:00 доставили в пункт обогрева поселок Ливановка семь человек, пятеро из которых – дети.

«Не прошло и часа, как спасатели приняли очередной вызов. На автодороге республиканского значения А-22 «Костанай-Карабутак», в 3 км от села Ливановка на территории Камыстинского района в снежном плену оказалась грузовая автомашина. В 00:42 из неисправной машины спасены и доставлены в пункт обогрева поселка Ливановка два человека», - дополнили в ДЧС.

ДЧС Костанайской области вновь предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях, связанных с резким понижением температуры, и призывает население отказаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов.

Ранее МЧС сообщало, что 122 участка автодорог закрыто из-за погоды в Казахстане.





Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области







