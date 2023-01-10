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    Детей и взрослых эвакуировали из снежных заносов в Костанайской области

    10 Января 2023, 09:58

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Костанайские спасатели доставили в пункты обогрева 14 человек, из них пять детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

    9 января на пульт связи ПЧ-15 села Аулиеколь Аулиекольского района поступило сообщение о том, что за поселком Сулуколь в снежном заносе оказался легковой автомобиль с пассажирами. Спасатели отреагировали немедленно, направив к месту вызова технику высокой проходимости «КамАЗ-вахтовка» и три человека личного состава.

    «В 19:17 автомашину обнаружили на участке а/д областного значения «Аулиеколь-Жолдама» в 40 км от поселка Сулуколь. Пленниками непогоды оказались пять человек на легковом автомобиле. В результате ухудшения погодных условий, резкого понижения температуры, «Жигуленок» на котором они ехали, вышел из строя. Спасатели эвакуировали пассажиров в Аулиеколь и разместили их в пункте обогрева, расположенном в местной школе-интернате, где их обеспечили горячим питанием», - прокомментировали в ведомстве.

    В этот же день другую спасательную операцию организовали сотрудники отдела по ЧС Камыстинского района. На автодороге республиканского значения «Костанай-Карабутак», в 36 км от поселка Камысты сломался автомобиль марки «Mercedes». Спасатели помогли починить иномарку и в 23:00 доставили в пункт обогрева поселок Ливановка семь человек, пятеро из которых – дети.

    «Не прошло и часа, как спасатели приняли очередной вызов. На автодороге республиканского значения А-22 «Костанай-Карабутак», в 3 км от села Ливановка на территории Камыстинского района в снежном плену оказалась грузовая автомашина. В 00:42 из неисправной машины спасены и доставлены в пункт обогрева поселка Ливановка два человека», - дополнили в ДЧС.

    ДЧС Костанайской области вновь предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях, связанных с резким понижением температуры, и призывает население отказаться от дальних поездок за пределы населенных пунктов.

    Ранее МЧС сообщало, что 122 участка автодорог закрыто из-за погоды в Казахстане.


    Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Транспорт Дороги Погода ДЧС Спасение
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