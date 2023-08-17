Детеныш ламы родился в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В зоопарке Алматы пополнение - у пары лам Дастана и Марси родилась малышка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас появился еще один малыш по кличке Айшуак. Дети и детеныши животных вызывают у нас неподдельное умиление и пробуждают в нас самые искренние чувства. Мы радуемся каждому рожденному у нас малышу. 2 июня у пары лам Дастана и Марси родилась малышка, которую мы назвали Айшуак, в переводе с казахского означает лунный свет. У неё просто бездонные глаза с огромными ресничками, мягкая шерстка, большие ушки и тонкие ноги. Айшуак очень игрива, пытается разыграть своих родителей. А увидеть вы ее можете возле вольеров с верблюдами и лошадьми Пржевальского», - сообщается на официальной странице зоопарка в Instagram.

В администрации зоопарка отметили, что в рационе лам сено-разнотравье, дробленый ячмень, картофель, морковь и свекла. Кроме этого в корм добавляется мел и соль. Айшуак еще питается молоком матери, но уже пробует на вкус и «взрослую» еду.

Ранее директор зоопарка Сейлхан Акилбеков сообщил, что в этом году от 21 животного получен приплод в количестве 33 детенышей.

«У нас родились голубой баран, пони, кенгуру, дикобраз, кошачьи лемуры, пятнистый олень, як, зебра Чапмана, бегемот, птенцы бородача, кумай, японский журавль, горный гусь, африканская шумящая гадюка и другие», - сказал ранее директор.